Muore a 39 anni in ospedale mentre era in attesa di un esame

E’ stata colpita da un malore improvviso, probabilmente una crisi cardiaca, che non le ha lasciato scampo. E’ accaduto ieri mattina verso le 10 nel reparto Diagnosi e cura dell’ospedale San Sebastiano di Correggio. Una paziente ricoverata, di 39 anni e di origine straniera, poco prima ha parlato con operatori del reparto. Le sue condizioni generale sembravano regolari, in attesa di sottoporsi ad alcuni accertamenti. Improvvisamente ha perso conoscenza.

E’ scattata la procedura d’emergenza con le terapie rianimatorie quando è comparsa la crisi cardiorespiratoria. Insieme ai medici del reparto è intervenuto anche il personale dell’ambulanza della Croce rossa, dell’autoinfermieristica e dell’automedica, pronti per un eventuale trasferimento in rianimazione a Reggio in caso di ripresa delle funzioni vitali.

Ma ogni sforzo è risultato inutile, nonostante le lunghe manovre di emergenza praticate in reparto. Dopo alcune decine di minuti è stato diagnosticato il decesso. Il malore si è manifestato all’improvviso, senza alcun particolare sintomo premonitore.

Come da prassi in questi casi, dovrebbe essere disposto dall’autorità sanitaria un accertamento diagnostico per cercare di fare piena luce sulle cause esatte del malore fatale. La donna doveva essere sottoposta a una gastroscopia, che però non era ancora stata eseguita al momento della comparsa del malore improvviso.