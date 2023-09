Muore a 43 anni Erika Ganassi Lascia il marito e due figlie

Profondo dolore a Fellegara ha suscitato la prematura morte di Erika Ganassi, scomparsa improvvisamente a soli 43 anni. Erika, madre di due figli, si è spenta domenica mentre si trovava nella sua abitazione a Fellegara. Inutili purtroppo i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori inviati dal 118, ma non c’è stato nulla da fare. La salma è stata poi trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale Magati di Scandiano per l’estremo addio.

Inizialmente era stata fissata la data delle esequie con l’affissione dei manifesti funebri, ma nella giornata di ieri l’agenzia funebre che cura le esequie ha successivamente comunicato tramite i necrologi che i funerali sono temporaneamente sospesi in attesa di definizione. Probabilmente sulla salma sarà compiuta l’autopsia per accertare le esatte cause del decesso ed è stato dunque necessario rinviare i funerali. La comunità di Fellegara è in lutto. Tante le attestazioni di vicinanza e cordoglio che sono arrivate alla famiglia della 43enne. Erika Ganassi lascia il marito Alessandro Maestri, le figlie Sofia e Cecilia, la mamma Maurizia, il papà Luciano, il fratello Alan, i suoceri, la cugina Barbara, i cognati, le cognate, i nipoti, gli altri parenti e gli amici. Numerosi i messaggi di condoglianze per i suoi famigliari pubblicati anche su Facebook. Erika avrebbe compiuto 44 anni il prossimo il 9 febbraio. La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa nella frazione di Fellegara suscitando sgomento e grande commozione.