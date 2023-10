Muore a 45 anni: lutto a Poviglio

Ha combattuto per anni contro una malattia, sottoponendosi anche a un trapianto. Ma non è riuscito a superare l’ultima crisi, Andrea Pessina, 45 anni, povigliese di Fodico. E’ stato vinto dagli effetti della fibrosi polmonare, aggravata da altre complicazioni. Era conosciuto anche a Reggio per aver gestito per qualche tempo la gelateria Pinguino, in via Adua. Lascia nel lutto la madre Mariuccia, le figlie Natalia e Noemi, la sorella Elisa. I funerali sono fissati per oggi alle 14,30 dalla camera mortuaria dell’ospedale di Guastalla per la chiesa parrocchiale di Poviglio. I familiari hanno voluto ringraziare il personale dell’Ematologia e Pneumologia del Santa Maria Nuova e altr medici. Eventuali offerte alla Croce azzurra locale.