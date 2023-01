Muore a 48 anni e lascia cinque figli Alfonsa è stata vinta dalla malattia

Grande dolore a Casalgrande ha suscitato la notizia della scomparsa, all’età di 48 anni, di Alfonsa ‘Luisa’ Paziente in Carlino (nella foto). La 48enne si è spenta ieri all’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco di Albinea in cui era stata ricoverata mercoledì 25 gennaio. Alfonsa, conosciuta come Luisa, da tempo combatteva contro una grave malattia. Era originaria di Catania e da molti anni viveva a Casalgrande. La 48enne, madre di cinque giovani figli, si è sempre dedicata con attenzione alla sua famiglia. In passato aveva anche lavorato come operaia in una ceramica di Sassuolo. "Mamma era una persona – dice la figlia Giada – molto solare, disponibile e dedita alla sua famiglia. Ci ha lasciati dopo una lunga malattia scoperta nel 2019". Profondo cordoglio ha subito destato a Casalgrande la morte prematura della 48enne. I funerali si svolgeranno martedì mattina partendo alle 9.15 dalle camere ardenti dell’ospedale di Scandiano per raggiungere la chiesa parrocchiale Madonna del Lavoro di Casalgrande dove alle 9.30 sarà celebrata la funzione religiosa di commiato per l’ultimo addio alla 48enne. La salma sarà successivamente accompagnata in forma privata per la cremazione.

Alfonsa ‘Luisa’ Paziente lascia il marito Vincenzo Carlino (camionista), i figli Miriana, Giada, Valentina, Salvatore e Asia, il nipote e gli altri parenti. Domani sera, alle 19 nelle camere ardenti del Magati di Scandiano, sarà recitato il rosario in suffragio della defunta.

mat. b.