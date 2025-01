Muore a 56 anni Stefano Ruffini. Agricoltore e fratello del sindaco

Un grave lutto ha colpito la comunità di Vetto: a soli 56 anni è deceduto a seguito grave malattia, Stefano Ruffini (Bretta), imprenditore agricolo, fratello del sindaco del Comune di Vetto, Fabio. A dare il triste annuncio della prematura scomparsa di Stefano, la moglie Lidia Bronzoni, la figlia Sara con Aramis, mamma Graziella, il fratello Fabio, cognate e cognato, zii, parenti e tanti amici. Per volontà della famiglia niente fiori ma eventuali offerte a favore del Core.

Questa sera alle ore 20 verrà recitato il santo rosario di suffragio per il defunto nella chiesa di Cola. I funerali avranno luogo domani, alle 9, partendo dalla Casa Funeraria Mammi in via Macchiusa a Castelnovo per la chiesa di Cola di Vetto ove verrà officiata la messa.

Stefano Ruffini viveva a Groppo e con la famiglia conduceva con grande passione l’azienda agricola in un territorio spesso tormentato da frane. Nonostante ciò Stefano amava il suo lavoro che svolgeva puntualmente secondo il ritmo delle stagioni. Era disponibile e stimato: una vita dedicata al lavoro e alla famiglia, con qualche ritaglio di tempo per una partita a carte con gli amici che, come tutti, avvertiranno la sua mancanza.

Settimo Baisi