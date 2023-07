Muore a 57 anni a Correggio: Vani i soccorsi, fatale il malore di Monica Guidetti

Vasto cordoglio a Correggio per la scomparsa di Monica Guidetti, 57 anni, persona molto conosciuta. E’ stato un malore improvviso a colpirla, l’altra sera verso le 20, nella sua casa di via Barozzi. I familiari hanno subito dato l’allarme, con l’intervento dell’ambulanza della Croce rossa locale e dell’autoinfermieristica, giunte in pochi minuti. Ma le condizioni della donna si sono aggravate rapidamente e ogni soccorso – anche con l’arrivo del personale dell’automedica – è risultato inutile.

Monica Guidetti era casalinga, con una grande passione per la cultura, i viaggi, la storia di popoli e terre lontane. Era appassionata di musica, seguendo concerti ed eventi. Il marito, Roberto Davoli, è un dirigente d’azienda conosciuto e stimato, da tempo alla guida della Cbm di Carpi, responsabile della divisione operativa, nominato vicepresidente nel 2019, con importanti incarichi.

Moltissime persone già ieri hanno voluto stringersi alla famiglia, alla camera ardente all’obitorio dell’ospedale S.Sebastiano di Correggio. Lascia il marito Roberto, il figlio Alessandro con Isabella, la madre Giovanna, i cognati Paola, Geo.

I funerali (agenzia Cabassi) si svolgono in forma civile, oggi alle 9,30 dall’ospedale di Correggio per l’imbocco del viale del cimitero urbano. Dopo una sosta di commiato, il feretro sarà portato al centro di cremazione. Eventuali offerte alla Croce rossa di Correggio.