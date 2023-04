Muore a 57 anni vittima di un malore

Vastissimo cordoglio ha destato a Campegine, e non solo, la notizia della improvvisa scomparsa di Carlo Bergonzi, stroncato da malore a soli 57 anni. Era molto conosciuto per l’attività svolta alle dipendenze del supermercato Coop di Campegine, il paese dove abitava. Ieri sera in molti hanno partecipato alla recita del rosario, nella chiesa di Campegine, dove domani alle 10 si svolgono i funerali, partendo dalla casa del commiato di Calerno. Lascia nel lutto Eli, il padre Giovanni, le sorelle Bianca, Moni, Francesca, il fratello Marcello e altri parenti.