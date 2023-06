Muore a 59 anni per un malore

Un malore improvviso ha stroncato l’altra scorsa il 59enne Rocco Ventre (foto). Inutile l’allarme al 118 e i soccorsi giunti nell’ abitazione di via Romana a Ventoso, dove Ventre risiedeva con la compagna. Originario del Venezuela, Rocco Ventre era nato a Caracas il 4 dicembre del 1963, poi il trasferimento a Scandiano, guadagnandosi la stima e l’amicizia di tanti amici. Rocco era stato soprannominato ’Argentina’ e tanti ricordano ancora oggi la sua militanza nel campionato minore tra le file dello Sporting Chiozza. Ventre ha lavorato come meccanico in diverse ceramica del comprensorio. Lascia la compagna Lorella, le sorelle Filomena e Giuseppina, il fratello Giulio, il cognato Sergio, la cognata Marzia, oltre ai nipoti Adriano, Massimo, Alessia, Fabio, Alberto e Francesca. I funerali di Ventre si svolgeranno oggi alle 9,45 nella chiesa di Ca’ de’ Caroli.