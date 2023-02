Muore a 76 anni Romagnoli Una passione per la lotta

Ha destato vasto cordoglio anche nel Reggiano la scomparsa di Carlo Romagnoli, vinto da una malattia a 76 anni di età. Era presidente della associazione sportiva Black Dragon, promuovendo arti marziali insieme al figlio Matteo, pluricampione di karate e kickboxing. Carlo Romagnoli abitava a Carpi, ma era conosciuto anche nel Reggiano in quanto era presidente della Black Dragon Ads di Carpi e della palestra Thunder, attiva ormai da dodici anni fa a San Martino in Rio. Per una quarantina d’anni era stato impegnato nel settore della maglieria, a Carpi, pur coltivando costantemente la passione sportiva per le arti marziali.

Era stato lui a trasmettere al figlio la sua stessa passione, seguendolo poi nell’attività agonistica: "Mi ha trasmesso la passione per le arti marziali che ho iniziato a praticare quando avevo 12 anni. Papà mi ha accompagnato ovunque, in tutta Italia, per seguirmi nelle gare. E anche dopo, quando sono diventato più grande, ha continuato a venire con me nelle competizioni più impegnative, come i mondiali, per supportarmi", confida Matteo Romagnoli.

Molti i messaggi di cordoglio giunti anche da amici e conoscenti reggiani alla famiglia in lutto. Carlo Romagnoli aveva iniziato a praticare il pugilato già ai tempi del servizio militare, passando poi a karate e kickboxing. Era stato tra i promotori del "Master of Fight", una competizione regionale che si svolge a Carpi, dedicata al kickboxing Una manifestazione negli ultimi anni intitolata a Carla Arbizzi, moglie di Carlo, scomparsa una decina d’anni fa. E ora anche in memoria di Carlo si sta pensando di organizzare gare o premi, per ricordare una figura importante dello sport locale. Oltre al figlio Matteo, in lutto anche le figlie Francesca ed Elisabetta, i nipoti e altri parenti. I funerali sono fissati per domani alle 10, partendo da Terracielo Funeral Home di via Lenin per la chiesa parrocchiale di Cibeno.

a.le.