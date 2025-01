Muore a soli 28 anni Riccardo ‘Ricky’ Bartoli stroncato da una malattia. Sognava di fare il deejay

È deceduto a soli 28 anni di età, per una grave malattia. Una scomparsa prematura che ha destato un vastissimo cordoglio, in particolare a Novellara, dove viveva Riccardo Bartoli, detto "Ricky".

La notizia della sua morte ha destato incredulità e tristezza nei suoi tanti amici e conoscenti. Lascia nel lutto la madre Federica, il padre Mirco (imprenditore, titolare di una azienda del settore elettrico con sede nella zona industriale a Novellara), il fratello Matteo, la figlia Sophie, parenti e amici.

Sarà possibile dare un ultimo saluto a Riccardo alla Casa funeraria Croce verde a Reggio, oggi dalle 8 alle 19 e domani dalle 8 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30. L’addio, invece, è previsto in forma privata.

Tra i ricordi affidati al web e in particolare sui social, anche il pensiero dell’ex assessore Youssef Salmi, in carica con delega ai giovani qualche tempo fa: "Mi ricordo di lui alle prime feste organizzate al Sunday party al centro polivalente, quando era ancora giovanissimo. Ricordo il suo entusiasmo, la sua voglia di fare il dj, la sua vitalità. È sempre stato speciale, nella sua particolare timidezza".

Poi un messaggio rivolto direttamente a Bartoli: "Ciao Ricky, rimarrai sempre nei nostri ricordi. Grazie per quello che hai dato dai primi tempi che ci siamo conosciuti. Grazie per i momenti di musica che hai regalato a tutti noi. Di te restano bellissimi ricordi nel mio cuore, in quello di mai figlia Yasmine e di tutti i tuoi amici".

A lui si sono aggiunti altri che hanno voluto esprimere un pensiero. Una pioggia di ricordi quella riversata sui social da parte dei tanti amici e conoscenti. "Mi mancherai davvero tanto. Ti ho voluto bene e te ne vorrò sempre. Non dimenticherò nulla. Ci rivedremo un giorno…", le parole di Alessandro. "Non ci volevo credere quando lo saputo.. Eri ancora così giovane e con una vita davanti… Riposa in pace amico mio", aggiunge Giuseppe.