Muore al circolo parrocchiale

È stato colpito da malore improvviso mentre si trovava al circolo parrocchiale, accanto alla chiesa a Casoni di Luzzara. Dalla zona bar è stato sentito un tonfo provenire dalla vicina saletta. Immediato il soccorso, l’altra sera,con l’arrivo di ambulanza e automedica. Ma per l’uomo, il 74enne Mentore Righi, pensionato residente nella vicina Villarotta, non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti pure i carabinieri per rintracciare i familiari. Mentore Righi viveva da solo e non aveva parenti diretti. I carabinieri hanno individuato un cugino per potersi occupare delle procedure funerarie. Il pensionato si era recato al circolo a Casoni per trascorrere un po’ di tempo in compagnia di alcuni amici. Agli stessi amici, l’altro pomeriggio, era apparso un po’ sofferente, ma si era pensato a un malessere passeggero. Poco dopo, invece, la crisi cardiaca risultata fatale.