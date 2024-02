Muore all’improvviso a 38 anni:. Gega lascia la moglie e due figli

Un malore improvviso ha stroncato nella giornata di domenica Indrit Gega, 38 anni, nato il 7 maggio del 1985 a Shqiptare in Albania. Lascia una moglie e due figli, che abitano nell’abitazione di Viano dove è avvenuto il decesso, rendendo vani i soccorsi da parte del 118. Le esequie di Gega si svolgeranno nel paese delle Aquile per volere della famiglia, tanto che nella giornata di oggi la salma ricomposta presso la camera ardente verrà imbarcata per il paese d’origine, a cura delle Onoranze Funebri Ferrari Simone.

La comunità albanese della zona ceramiche si è stretta attorno alla famiglia di Gega, partecipando numerosa ieri pomeriggio in camera ardente per un ultimo saluto al padre di famiglia.

gi. fi.