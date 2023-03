Muore all’improvviso a 47 anni

Cordoglio tra la provincia reggiana e quella crotonese per l’improvviso decesso di un giovane padre di soli 47 anni, Domenico Anania (soprannominato "Mimmo" dagli amici), residente in piazza Benderi nel quartiere di San Nicolò a Cavriago. La famiglia era originaria di Casabona (Crotone) ma Domenico abitava da parecchi anni nel paese della Val d’Enza; era spostato con Giovanna De Riggi e la coppia aveva avuto due figli, Ilenia e Raffaele.

"Mimmo" da sempre lavorava nel settore della sicurezza privata ed era stato ingaggiato come vigilante per l’agenzia di servizi "Corpo guardie giurate" di Reggio, dove operava sia come guardia che come scorta ai blindati. In precedenza aveva anche operato in provincia di Parma. Era estremamente orgoglioso del suo pericoloso lavoro, ed aveva un senso dell’onore e dell’onestà innato, che lo spingeva ad esprimere anche con toni accesi le sue opinioni su temi politici e relativi alla gestione dell’ordine pubblico. In passato aveva frequentato una palestra di Cavriago. La sua è stata una scomparsa improvvisa che ha scioccato amici e colleghi che ora si stringono alla famiglia. Mimmo lascia l’anziana madre Iole, il fratello Guglielmo e la sorella Maria Vittoria, lo zio Francesco oltre ai cognati, ai nipoti e tanti cugini che, emigrati dalla Calabria, attualmente abitano in varie zone dell’Italia. Oggi pomeriggio alle 18 nella chiesa parrocchiale di San Terenziano, a Cavriago, sarà recitato un rosario in sua memoria. I funerali si terranno domani partendo alle 14,30 dalle camere ardenti del Santa Maria Nuova; proprio all’arcispedale l’uomo si è spento tre giorni fa senza che fosse possibile riuscire a salvargli la vita. La salma sarà trasportata alla chiesa parrocchiale dove sarà celebrata la messa funebre; al termine della funzione, sarà tumulato nel cimitero di Cavriago. Francesca Chilloni