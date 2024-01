Muore all’improvviso allevatore di 62 anni

E’ deceduto improvvisamente a soli 62 anni Paolo Paolani (nella foto), che da tempo soffriva di problemi di natura cardiologica.

Questa sera alle ore 19 verrà recitato il rosario presso la Casa Funeraria Mammi.

I funerali avranno luogo domani mattina con partenza alle ore 9,20 dalla stessa Casa Funeraria Mammi in via Macchiusa di Castelnovo per la chiesa di Casteldaldo (Carpineti) ove alle ore 10 verrà officiata la santa messa; al termine il feretro proseguirà per il cimitero locale per la tumulazione.

Paolani lascia la moglie Angela, le figlie Pamela e Federica e le sorelle.

Lavoratore molto conosciuto e stimato, Paolani era titolare di una grande ’azienda agricola con centocinquanta mucche da latte.

La sua improvvisa morte ha diffuso molto dolore fra la gente del paese e dell’intera comunità di Carpineti.

Il sindaco Tiziano Borghi esprime, a nome anche dell’Amministrazione comunale, le più sentite condoglianze alla moglie Angela e alle figlie.

s.b.