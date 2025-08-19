Muore annegato, lo trova il fratello

È stato il fratello a trovare il corpo di Angiolino Rossi, 91 anni, agricoltore in pensione, l’altra sera in un canale di bonifica che lambisce i terreni rurali di famiglia, in località Case Lotti, a Stiolo di San Martino in Rio. Valter Rossi, all’ora di cena, si è insospettito nel non veder rincasare il fratello – non sposato e senza figli – che abitava con lui nella casa di campagna di via Stradone, non distante dal luogo in cui è avvenuto il dramma. Valter ha notato in distanza il trattore con cui Angiolino si era allontanato dall’abitazione, per uno dei suoi consueti giri nella zona. Ha poi cercato attorno, fino ad arrivare al canale di bonifica largo circa tre metri.

Qui ha notato una sagoma sospetta nell’acqua. E ha dato l’allarme. Sono arrivati i vigili del fuoco di Reggio per recuperare il corpo, che era tra i rovi proprio accanto alla riva. Potrebbe essere scivolato accidentalmente nell’effettuare delle verifiche sulla sponda dell’argine. O potrebbe essere colpito da un malore mentre era sul bordo del canale. Di certo è che una volta finito in acqua, non è stato più in grado di riemergere. Sul posto, nelle campagne di via Stradone, sono arrivati anche i carabinieri di Rubiera per gli accertamenti, oltre al personale dell’automedica di Reggio per diagnosticare formalmente il decesso del pensionato. Come da prassi in questi casi, non essendoci stati testimoni dell’episodio, il corpo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali ulteriori accertamenti.

Gli operatori dell’agenzia Rossi hanno composto il corpo al cimitero di Coviolo, in attesa del nulla osta della magistratura che permette poi di fissare i funerali, che si svolgeranno dalla Casa funeraria Rossi di San Martino in Rio per la chiesa e il cimitero di Stiolo. Angiolino Rossi partecipava alla messa festiva nella chiesa del paese, trascorreva parte del suo tempo nei campi dove aveva lavorato per quasi tutta la vita, oltre a frequentare pure la locale bocciofila. Lascia nel lutto il fratello Valter, la cognata, nipoti, pronipoti e altri parenti.

Antonio Lecci