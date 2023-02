MUORE CARBONIZZATA

di Settimo Baisi

Carbonizzata. Bruciata viva tra le fiamme della sua auto. Una morte atroce quella di Francesca Frassinetti, 55 anni, professoressa universitaria. La tragedia nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 13,30, in Appennino. La donna stava percorrendo la strada provinciale 11 Casina-Pecorile, nel tratto Casone-Casaleo, in via Antignola. All’improvviso ha perso il controllo del volante della sua Audi A4 di colore chiaro, finendo fuori strada e ribaltandosi più volte nella scarpata sottostante. La vettura si è incendiata e la conducente, unica a bordo, è rimasta imprigionata in quell’inferno di fuoco. Quando sono arrivati sul posto i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, purtroppo non c’era più nulla da fare.

Francesca – laureata in medicina e docente all’università di Bologna, incardinata nella facoltà di psicologia nella sede di Cesena – risiedeva a Parma, dove viveva con due figli adolescenti che lascia nell’immenso dolore. Era originaria di Carpineti e ieri mattina probabilmente era partita dalla sua casa, nella frazione carpinetana di San Prospero, per rientrare nella città ducale, dopo aver trascorso una giornata nei suoi luoghi del cuore e dell’infanzia.

A dare l’allarme, assieme ad un volontario della Croce Rossa di Casina di rientro da una servizio e che transitava dalla stessa strada, Luigi Domenichini, cittadino di Casina che, passando di lì col trattore, è rimasto impressionato nel vedere una nuvola di fumo nero. "Ho notato a valle della strada una nube scura – racconta il testimone – ma non si capiva cosa stesse bruciando perché non si vedeva nulla. Dopo un po’ ho capito che si trattasse di un’auto. Nel frattempo è arrivato un giovane volontario e insieme abbiamo chiamato i soccorsi. Subito è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Casina con tre operatori. Li ho accompagnati con il trattore vicino al luogo dove l’auto stava bruciando, poi sono arrivati i pompieri e i carabinieri. La macchina stava ancora bruciando, si è capito subito che non c’era nulla da fare...".

Sulla dinamica indagano i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Castelnovo Monti, giunti su input dell’operatore in servizio al 112 allertato anche dai vigili del fuoco sempre di Castelnovo Monti, i primi a intervenire con una loro squadra. L’auto è andata completamente distrutta dalle fiamme.

La salma di Francesca è stata recuperata dalle onoranze funebri Corsini e posta a disposizione della magistratura che, in merito all’incidente accaduto, ha aperto un’inchiesta per fare luce sull’accaduto. Gli inquirenti ora stanno lavorando per accertare le esatte cause dell’incidente. Non è escluso che la donna possa aver accusato un malore.