Muore Cavalchi, ex internato

A 99 anni di età è deceduto Rino Cavalchi. Aveva vissuto direttamente gli orrori della seconda guerra mondiale: come internato militare italiano, prigioniero nei campi di lavoro in Germania per non aver aderito alla Repubblica di Salò. Una storia, quella del signor Rino, tenuta nel cassetto per settant’anni, poi raccontata nel libro "Anche i tedeschi avevano i pidocchi" scritto da Isabella Trovato, giornalista di Teletricolore. Un libro che aveva trasformato scritti e ricordi dell’ex internato militare in racconti sulla forza di volontà di sopravvivere ai soprusi che i deportati subivano nei campi nazisti. Originario di Cadelbosco Sopra, Rino Cavalchi abitava a Reggio con la moglie Giovanna, rimastale vicino fino all’ultimo. Lascia anche i figli Giuseppe e Silvia, i nipoti Benedetta, Ilaria, Davide e Andrea.