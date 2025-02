Muore detenuto 20enne. Disposta l’autopsia

È morto ieri mattina un 20enne di Cingoli (nel Maceratese), che era detenuto in carcere a Reggio Emilia in seguito a una bruttissima vicenda. Il ragazzo era sottoposto a terapie e si sospetta una overdose di farmaci come causa, mentre si escluderebbe il suicidio. Lo ha riferito ieri il garante regionale per i detenuti dell’Emilia Romagna, Roberto Cavalieri. Il corpo è a disposizione della Procura per l’autopsia. Il 20enne aveva una pena da scontare fino al 2026 e un processo in corso, ma negli ultimi tempi era piutttosto felice perché era in procinto di riavvicinarsi al Maceratese e alla sua famiglia, a Cingoli, proprio per via di alcune udienze in programma per lui.

Lo scorso ottobre, era stato condannato a cinque anni di reclusione per una brutta storia, che aveva visto come vittima una ragazzina di 17 anni. Dopo la denuncia di lei, si erano aperti due procedimenti penali per il ragazzo, uno relativo al periodo in cui sia lui sia la vittima erano ancora minrenni, e l’altro per quanto sarebbe avvenuto dopo che lui era diventato maggiorenne.

Per l’accusa, il ragazzo avrebbe convinto lei a fare dei video erotici insieme. Poi l’avrebbe costretta a pagare dei soldi per impedire che altri soggetti, con cui lui era in contatto, li pubblicassero in internet. Terrorizzata al punto da essere anche finita al pronto soccorso, sconvolta, la 17enne avrebbe consegnato 300 euro in più tranche al ragazzo.

Nel 2023 si sarebbe verificato un altro episodio, quando entrambi avevano compiuto 18 anni. Il ragazzo aveva inviato le immagini senza vestiti della ragazza al padre, chiedendogli 500 euro se non volevano che le rendesse pubbliche in rete. Per questo episodio il giovane è stato accusato di tentata estorsione e del reato di diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti. E su questo procedimento a ottobre si era chiuso il processo in primo grado a Macerata. Dopo aver sentito tutti i testimoni compresa la ragazza in un’unica udienza, come era stato chiesto dal pm Francesca D’Arienzo, il giudice Domenico Potetti aveva condannato l’imputato a cinque anni di reclusione. E così il 20enne, che era stato già arrestato, era rimasto in carcere.

Per lui gli avvocati Giancarlo Giulianelli e Alberto Rossi stavano ora preparando il ricorso in corte d’appello, contestando la ricostruzione dell’accusa. Inoltre, altri procedimenti erano in vista per il giovane cingolano, che si apprestava a tornare nelle Marche dopo aver subito una serie di trasferimenti, tra cui a Forlì e a Reggio Emilia, anche per via di alcune intemperanze.

Non era tossicodipendente, e a quanto risulta in carcere prendeva solo blandi tranquillanti, come devono fare molti detenuti. Nulla comunque faceva presagire quanto accaduto. Gli inquirenti avrebbero già escluso l’ipotesi del suicidio, ma ora si attende il risultato dell’autopsia.