Muore di mesotelioma a 60 anni. La salma trattenuta dalla Procura

E’ stato vinto da una malattia, contro cui combatteva da tempo. Angelo Ficarelli aveva 60 anni di età. Una lotta contro il mesotelioma pleurico, patologia che viene associata all’amianto e che potrebbe essere collegata proprio all’attività che Ficarelli aveva svolto molti anni fa alla Cemental di Correggio. Come previsto da una specifica direttiva, è stata interessata la Procura della Repubblica. E ora si attendono disposizioni per l’eventuale autopsia. Solo successivamente potrà essere fissato il funerale, previsto nella basilica di San Quirino a Correggio, dove già mercoledì in molti si sono ritrovati per recitare il rosario.

Angelo Ficarelli, dirigente in un’azienda modenese del settore tipografico, era molto attivo nel mondo cattolico: già componente del consiglio pastorale a Correggio, era tra i principali organizzatori di eventi in parrocchia e all’oratorio San Quirino, fino all’impegno nella Fondazione Bellelli-Contarelli. Era stato dirigente di società sportive parrocchiali, oltre che membro nel consiglio direttivo degli Istituti scolastici San Tomaso di Correggio, eletto dall’assemblea nell’ottobre di due anni fa. Era molto impegnato nelle attività per i giovani e per iniziative rivolte proprio ai ragazzi. "Porteremo nel cuore il tuo motto: non dividere ma unire, fare del bene per la comunità. Per te era importante che tutti fossero felici. Non era importante che fossi tu a farlo, l’importante era arrivare in fondo all’obiettivo", lo ricorda un amico.

Angelo Ficarelli lascia la moglie Rita, i figli Letizia, Federica e Giulio, la sorella Lorena e altri parenti. I funerali, affidati dall’agenzia Cabassi, non appena sarà disponibile il nulla osta, si svolgeranno nella basilica di San Quirino a Correggio

Antonio Lecci