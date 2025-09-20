Muore dopo l’incidente in bici, addio a Silvano Dondi

Non ce l’ha fatta Silvano Dondi, il pensionato di 58 anni, che abitava a Villa Argine di Cadelbosco Sopra, rimasto gravemente ferito otto giorni fa in un incidente stradale all’altezza della rotatoria di via Europa, all’ingresso del centro abitato di Bagnolo, mentre su una bici elettrica tornava verso casa, pare dopo aver fatto spesa. Da subito le sue condizioni erano apparse gravi, tanto che sul posto era stato fatto intervenire anche l’elisoccorso, che aveva portato l’uomo al Maggiore di Parma, dopo lo scontro tra la bici e un’autovettura. Dondi è deceduto l’altra sera, all’ospedale parmense, dove era rimasto ricoverato in questi ultimi giorni.

L’uomo pare soffrisse già di alcuni problemi di salute, che potrebbero aver favorito il peggiorare delle sue condizioni generali. Proprio per appurare l’esatta causa del decesso l’autorità giudiziaria sembra intenzionata a far eseguire l’autopsia. Silvano Dondi abitava da solo in un casolare in cui in passato aveva avuto sede l’azienda agricola di famiglia, a Villa Argine. Nello stesso caseggiato vive uno zio. Un paio d’anni fa aveva perso la madre.

Cordoglio anche dal sindaco Marino Zani, a nome di tutta la comunità locale: "Silvano era una brava persona, gentile con tutti. Di recente aveva sofferto molto per la scomparsa della madre. Lo si vedeva girare in paese, in bicicletta. Dispiace molto per quanto accaduto", ha dichiarato il primo cittadino non appena venuto a conoscenza del decesso del compaesano.

a. le.