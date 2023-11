Muore dopo una grave malattia: se ne va a 48 anni Valerio Braglia

Scandiano (Reggio Emilia), 17 novembre 2023 – Si terranno oggi pomeriggio i funerali di Valerio Braglia, deceduto all’età di soli 48 anni. Braglia si è spento nella giornata di ieri, a causa di una grave malattia, all’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco di Albinea in cui era stato ricoverato. Valerio Braglia abitava a Scandiano e nel passato aveva vissuto a Castellarano.

L’ultimo addio al 48enne è in programma per oggi alle 15.30 nella camera ardente dell’Hospice di Montericco dove è prevista la benedizione alla salma del 48enne, padre di una bambina. Il feretro, terminata la breve funzione religiosa di commiato, sarà poi accompagnato in forma privata per la successiva cremazione. Valerio lascia nel lutto la moglie Maria, la figlia Cleopatra, gli altri parenti e gli amici.

Grande sgomento e commozione a Scandiano e Castellarano ha suscitato la notizia della prematura scomparsa di Braglia che ieri si è rapidamente diffusa tra gli amici e conoscenti del 48enne. Tante sono le attestazioni di cordoglio e vicinanza che sono subito arrivate alla famiglia di Valerio.

m. b.