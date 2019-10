Reggiolo (Reggio Emilia), 28 ottobre 2019 - Ci sono storie che sembrano arrivare da uno di quei libri che ti fanno commuovere ed emozionare. Ci sono storie che raccontano grandi sentimenti. Anche nei momenti più difficili e dolorosi. Una di queste storie è quella che stiamo per raccontarvi. E’ la storia di un grande amore. E di una lunga vita insieme. Una vita che per entrambi si è conclusa quasi contemporaneamente.

Giovedì scorso si era verificato il decesso di Gaetano Ancellotti, 88 anni, storico commerciante di ferramenta in centro a Reggiolo, ospite da pochi giorni della casa di riposo Villa Aurora, non distante dalla sua abitazione. La stessa sera si era verificato un peggioramento delle condizioni di salute della moglie, Franca Andreoli, 90 anni che avrebbe compiuto il mese prossimo. La donna, quella stessa sera, era stata ricoverata in ospedale a Guastalla. Il giorno dopo si erano svolti i funerali del marito, dall’obitorio di Villa Aurora per la chiesa parrocchiale, con un corteo a piedi. Un addio a cui la moglie non aveva potuto prendere parte, proprio a causa del suo ricovero ospedaliero. E ieri, nella tarda mattinata, anche il cuore della donna ha cessato di battere. «Franca ha raggiunto il suo amato Gaetano», ha confidato un amico, evidentemente commosso dalla storia d’amore di una coppia davvero d’altri tempi. La pensionata è deceduta a meno di 48 ore dal funerale del marito, non reggendo a un dolore così grande.

Gaetano e Franca avevano condiviso la vita e pure il lavoro, nello storico negozio di ferramenta gestito dal 1959 sulla centralissima via Matteotti a Reggiolo, ora diretto dal figlio Roberto. In lutto anche gli altri figli, Cesare e Lorenzo, oltre a vari parenti. Sono tanti i reggiolesi (e non solo) che ricordano marito a moglie insieme, dietro al bancone o al servizio dei clienti nel loro negozio, gestito per decenni nel cuore del paese.

Il negozio di ferramenta della famiglia Ancellotti era stato tra i pochi esercizi commerciali che erano rimasti aperti nei giorni dell’emergenza terremoto del 2012.

In molti venerdì hanno dato l’addio a Gaetano. I funerali della moglie, affidati all’agenzia Melli, sono invece previsti per domattina: la partenza sarà allle 9 dalla camera mortuaria dell’ospedale di Guastalla per raggiungere la chiesa parrocchiale e il cimitero di Reggiolo. Il feretro sarà poi tumulato in una tomba accanto al marito. Oggi alle 18,30 viene recitato il rosario all’obitorio dell’ospedale di Guastalla.