Muore a 20 anni dopo un’operazione

Reggio Emilia, 29 gennaio 2025 – Un ragazzo di appena vent’anni e bellissimo, Thomas Fontana, è morto nelle scorse ore in seguito a un’operazione medica eseguita a Londra.

La tragedia è avvenuta domenica, dopo che il giovane si era sottoposto a un intervento chirurgico dovuto alla malattia rara con cui conviveva da quando era bambino.

La patologia di Thomas era esplosa quando il bambino frequentava le scuole elementari; dopo il dramma della complicata diagnosi in giro per mezza Europa, stando a quanto si apprende, il ragazzo era riuscito a convivere con la malattia e portare avanti la sua vita, tanto da riuscire a diplomarsi al liceo internazionale di Parma, per poi volare in Uk, dove frequentava il college a Brighton, con la sorella gemella Matilde.

Tutta la frazione di San Bartolomeo di Reggio Emilia, dove il giovane è cresciuto assieme alla sorella gemella (avevano frequentato le scuole elementari di Ghiarda), si sta stringendo attorno ai familiari con messaggi di cordoglio.

In parrocchia, nelle scorse ore, è stato organizzato anche un rosario per pregare per la famiglia Fontana, conosciutissima e benvoluta nella frazione: il padre Domenico è infatti un noto percussionista e insegnante di conservatorio, mentre la madre Claire – di origini inglesi – lavora nell’ambito dell’università.

Nei giorni precedenti all’intervento, nelle chat del paese, era anche stata organizzata una raccolta fondi per aiutare la famiglia a far fronte alle ingenti spese per la degenza e l’operazione nella costosissima capitale inglese. Poi la tragedia, inaspettata. Ora si attende che la salma del ragazzo rientri in Italia per l’ultimo saluto.