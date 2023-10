Muore due giorni dopo l’incidente. Travolto da un camion in via Emilia. Conducente nel mirino della Procura

È morto due giorni dopo l’incidente il pedone investito da un camion mercoledì scorso poco dopo le 13 sulla via Emilia a Masone. La vittima è Francesco Montecchi, 53 anni, residente a Reggio. Non era sposato e non aveva familiari. Un parente residente in Lombardia domani effettuerà il riconoscimento alla camera ardente e potrà dare l’incarico alle onoranze funebri per il funerale non appena arriverà il nullaosta dalla magistratura.

Le condizioni di Montecchi erano apparse da subito gravissime ed era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma dov’è deceduto venerdì mattina nel reparto di Rianimazione. Troppo gravi i traumi riportati dopo essere stato travolto da un tir mentre stava attraversando la strada in prossimità di una fermata dell’autobus.

La polizia municipale del comando di via Brigata Reggio sta indagando sull’accaduto per ricostruire dinamica ed eventuali responsabilità. E non appena l’istruttoria arriverà sul tavolo del sostituto procuratore di turno Giacomo Forte, quasi certamente verrà aperto un fascicolo d’inchiesta per l’ipotesi di reato di omicidio stradale – come da prassi – nei confronti del conducente del camion, dipendente di una ditta di autotrasporti di Voghera (nel pavese). Subito dopo l’incidente è stato sottoposto a tutti gli esami tossicologici di rito. In via cautelare gli è stata sospesa la patente. Gli accertamenti di natura tecnica saranno utile a capire quali responsabilità ha avuto. La vittima non ha attraversato sulle strisce pedonali, ma in prossimità di queste, per raggiungere la fermata dell’autobus.