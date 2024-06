Muore durante il sonno a 16 anni: "Adele viveva per la musica"

È morta improvvisamente nel sonno, Adele Baldasarre. Aveva soltanto 16 anni. La tragedia si è consumata nella notte tra martedì e mercoledì, nella casa di Scandiano dove viveva con la famiglia. La straziante scoperta è stata fatta dalla madre: Adele non si era alzata per andare a scuola, come faceva ogni mattina. La sera era andata a coricarsi un po’ prima del solito, a causa di una forte stanchezza. Poi, l’inimmaginabile. All’arrivo dell’automedica, allertata dai genitori, Adele si era già spenta e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Ora le sue spoglie si trovano all’obitorio del Santa Maria Nuova, in attesa del riscontro diagnostico chiesto dai medici dell’ospedale, per cercare di spiegare cosa possa essere accaduto.

Il fiore della gioventù reciso troppo presto, quando la vita di Adele stava sbocciando, sotto il sole splendente dell’ adolescenza. Sedici primavere, tanti sogni

per una ragazzina che si spengono una notte di inizio estate, per un malore fatale nella sua abitazione di Scandiano. Adele Baldasarre frequentava il liceo musicale a Modena ed era innamorata della musica, tanto da aver già pubblicato un suo singolo da cantautrice.

Da cinque anni la famiglia originaria del Basso Polesine (Rovigo) si era trasferita a Scandiano, trovando casa in via Kennedy, nel popoloso quartiere Giardino, sotto la parrocchia di Santa Teresa.

La notizia della tragica scomparsa di Adele, già nella mattinata di ieri ha fatto il giro del paese, gettando nel dolore e sconforto un intera comunità, accogliente verso Adele e i suoi genitori, il papà Rocco e la mamma Federica Zanellato. A Scandiano la famiglia si era perfettamente inserita nella comunità: la mamma Federica è una stimata maestra, insegnante di sostegno presso le scuole elementari di viale della Rocca, mentre il papà Rocco è un conosciuto e apprezzato pizzaiolo e cuoco.

La famiglia Zanellato è molto appassionata di musica, tanto che la mamma Federica fa parte della locale corale parrocchiale di Chiesa Grande, animando il canto domenicale. La stessa chiesa dove molto probabilmente verranno celebrati i funerali di Adele che era figlia unica.

Quella del canto e la musica, è una passione di famiglia per gli Zanellato, che li ha resi celebri.

La mamma di Adele, Federica, è infatti è la sorella del tenore di fama internazionale Riccardo Zanellato; anche la zia Enrica è una cantante. Mentre per Adele si stava aprendo la strada come cantautrice (cantava e suonava il pianoforte).

La famiglia d’origine è conosciutissima a Porto Tolle: il nonno Antonio Zanellato ha guidato per una vita le squadre di calcio locale, mentre lo zio Angelo è attuale segretario provinciale del Pd.

"Questo fiore ha terminato di abbellire le nostre vite su questa terra, ora brillerà nel cielo come la stella più bella che illuminerà le nostre povere lacrime. Ciao Adele, lasci un vuoto immenso quaggiù che i tuoi genitori i tuoi nonni, zii, cugini e amici, non riusciranno mai a colmare", ha scritto sulla sua pagina lo zio Angelo, condividendo il la canzone ’Marilù’, scritta e musicata e cantata da lei, contro la violenza alle donne.

Anche il sindaco di Porto Tolle, Roberto Pizzoli, ha lasciato un ricordo: "Tutta la nostra comunità si stringe al dolore di mamma Federica Zanellato e papà Rocco, a tutti i famigliari, per la prematura e sconvolgente perdita della figlia Adele di soli 16 anni, un dolore profondo per tutti noi e la ricordiamo con il suo sorriso".

Per desiderio della famiglia Zanellato, appena ottenuto il nulla osta dagli inquirenti, le esequie

di Adele si svolgeranno a Scandiano.

Ieri sera la festa di chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco Matteo Nasciuti si è svolta in forma ridotta, senza musica, osservando un minuto di silenzio in memoria di Adele.

Giovanni Fiaccadori

Benedetta Salsi