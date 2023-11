Muore e dona attrezzature all’ospedale che l’aveva curata

Due straordinari atti di generosità arricchiscono di nuove attrezzature e importanti strumenti diagnostici l’ospedale Franchini. Lia Chiossi, assistente commercialista, deceduta in gennaio, ha lasciato 75mila euro grazie ai quali sono stati acquistati un ecografo per il reparto di Ostetricia e Ginecologia oltre a un ecografo ed un palmare per l’Unità Internistica Multidisciplinare. È stato lo zio Alberto Borghi a curare il lascito; la donna ha anche predisposto donazioni ad Onlus ed enti assistenziali della provincia, tra cui l’Associazione Volontari Domiciliari (Avd), che le hanno prestato assistenza negli ultimi mesi di vita. Grazie al XXI "Memorial Idea Giroldini" di golf è stato donata invece una Poltrona Ginecologica del valore di 11mila euro, ora collocata nell’Ambulatorio Uroginecologico del Centro del Pavimento Pelvico. Si tratta della quinta donazione al "Franchini" dalla Fondazione che Ovidio Cocconi ha fondato nel 2002 per onorare la memoria della moglie Idea, prematuramente scomparsa.

f. c.