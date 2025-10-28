Muore folgorata nella doccia. La 28enne Solange Samantha uccisa da una stufetta elettrica. Trovata senza vita dalla nonna

È stata la nonna a scoprire il corpo esanime della nipote, nel vano adibito a bagno, all’interno di una casa colonica di Strada Boschi, alla periferia di Novellara, dove ieri notte si è verificato il dramma per una ragazza di soli 28 anni di età, Solange Samantha Rizzetto, origine cubane ma che già da tempo, da giovanissima, si era trasferita con i familiari in Emilia, in terra reggiana. Da subito, come causa del decesso, è emersa l’ipotesi di una folgorazione elettrica. Pare infatti che ci fosse una stufetta elettrica nel bagno, dove la ragazza si era fatta la doccia.

Secondo però quanto dichiarano i familiari, la stufetta sarebbe stata staccata dalla presa elettrica. "Secondo noi si è trattato di un malore improvviso", sostiene il padre Roberto Montanari, pur restando in attesa che si faccia chiarezza su quanto accaduto.

"Sarà l’autopsia a rivelare l’esatta causa del decesso", aggiunge l’uomo, ancora sconvolto dal lutto improvviso che lo ha colpito, pur manifestando una straordinaria forza d’animo per poter fare da supporto agli altri familiari, comprensibilmente provati da questo decesso così prematuro.

Ma che cosa è accaduto ieri notte nella casa al civico 18 di Strada Boschi? Verso le 2,30 Solange Samantha è rientrata nell’abitazione, dopo aver terminato di lavorare al ristorante ‘Doppio Senso’ di Correggio, gestito dal compagno della sorella della giovane. Ha salutato la nonna, che vive in quello stesso edificio, e si recata nel piccolo vano adibito a bagno, per fare la doccia, prima del meritato sonno ristoratore. Verso le tre si sarebbe sentito un tonfo.

Subito dopo è stata notata dell’acqua sul pavimento, con la ragazza a terra. Insieme alla nonna, è intervenuto subito anche il fidanzato della ragazza, che in quel momento si trovava nello stesso edificio. Sarebbe stato lui ad avviare i soccorsi sulla giovane. Non appena l’ha toccata, avrebbe avvertito una scossa elettrica, recandosi così al contatore esterno per togliere tensione all’impianto domestico.

Sono accorsi anche altri parenti, mentre veniva allertata la centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce rossa locale con il personale dell’automedica, ai quali si sono aggiunti anche i vigili del fuoco del distaccamento guastallese.

Si è tentato a lungo di riattivare le funzioni vitali con le terapie di emergenza. Ma, purtroppo, ogni sforzo è risultato inutile. Sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare gli accertamenti, come da prassi in questi casi. Dopo la constatazione di decesso è stato disposto il trasferimento della salma alla camera mortuaria dell’ospedale civile di Guastalla, dove il corpo si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Si prevede l’esecuzione dell’autopsia – che sarà affidata dalla procura reggiana con ogni probabilità all’istituto di medicina legale di Modena – per poter chiarire l’esatta causa del decesso, soprattutto per confermare o meno la folgorazione elettrica, che al momento resta l’ipotesi più probabile del decesso. I vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla hanno eseguito degli accertamenti anche sull’impianto elettrico, staccando poi il contatore generale in attesa di ulteriori verifiche.

Ora si attendono le disposizioni della magistratura per poter poi fissare il funerale, che dovrebbe svolgersi a Novellara, dove Solange Samantha Rizzetto e i suoi familiari abitavano ormai da tempo, ben inseriti nel tessuto sociale del paese della bassa.