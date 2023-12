Muore giovane mamma di due bambini

Grande dolore a Casalgrande e nella frazione scandianese di Arceto ha suscitato la prematura morte, a soli 35 anni, di Vanessa Avagliano, mamma di due bambini di quattro e sette anni. Vanessa si è spenta a causa di una grave malattia che purtroppo l’ha strappata alla sua famiglia. Il decesso è avvenuto nella giornata di ieri all’ospedale San Sebastiano di Correggio. Vanessa nel passato aveva vissuto ad Arceto di Scandiano. Con la sua famiglia ora abitava a Casalgrande. "Vanessa – ricorda il compagno Marco Gagliardelli – da tre anni lottava contro una grave malattia: ha combattuto come un leone con una determinazione esagerata. Era stata ricoverata all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio e da un mese si trovava all’ospedale di Correggio in cui ci ha lasciati. Vanessa aveva lavorato come ottica in alcuni negozi e in seguito si era dedicata principalmente alla sua famiglia e ai due figli, due bambini di quattro e sette anni". Marco Gagliardelli ricorda che Vanessa era una persona "cordiale, tranquilla, educata e gentile". Sgomento anche ad Arceto ha destato la notizia della morte della 35enne: ad Arceto vivono i suoi genitori e la madre Giuseppina opera come cuoca nella scuola dell’infanzia parrocchiale. Tante sono le attestazioni di vicinanza e cordoglio che sono subito arrivate ai famigliari della 35enne, che chiedono non fiori per Vanessa, ma eventuali offerte a favore dell’ospedale di Correggio oppure al Core di Reggio. Numerosi anche i messaggi di condoglianze che sono stati pubblicati su Facebook. Questa sera, alle 19, nella chiesa di Arceto sarà recitato il rosario in suffragio della defunta. In molti sicuramente vorranno partecipare alle esequie per l’ultimo saluto alla ragazza.

Il funerale, a cura dell’agenzia Manfredi di Rubiera, della giovane mamma è stato fissato per domani mattina. Il corteo funebre in auto partirà alle 9.30 dalle camere ardenti dell’ospedale di Correggio per raggiungere poi alle 10.30 la chiesa di Arceto. La salma, terminata la funzione religiosa di commiato, sarà successivamente accompagnata per la cremazione. Vanessa Avagliano lascia nel lutto il compagno Marco, i due figli, i genitori Stefano e Giuseppina, la sorella Valentina con Emanuele e gli altri parenti.

Matteo Barca