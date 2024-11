Muore il volontario Danilo Daolio

Un lutto improvviso colpisce il mondo del volontariato della Bassa, con la scomparsa di Danilo Daolio, 76 anni, a lungo volontario e pure ispettore alla Croce rossa di Reggiolo, il paese dove abitava.

Sono stati i familiari a trovarlo a casa, privo di sensi. Immediato il soccorso – prestato oltretutto dal figlio Nicola, operatore di Croce rossa, che era in servizio in quel momento. Ogni tentativo di soccorso è però risultato inutile.

I funerali, affidati all’agenzia Losi, sono fissati per lunedì 2 dicembre alle 10 partendo dall’abitazione di via Turati 35 per la chiesa parrocchiale di Reggiolo. Dopo le esequie il feretro sarà trasferito a Mantovani attesa della cremazione. E’ prevista la presenza di una rappresentanza della Croce rossa con il suono delle sirene delle ambulanze per l’ultimo saluto a Danilo. Eventuali offerte alla Cri locale. Lascia nel lutto il figlio Nicola con Serena, il nipote Alessandro, il fratello Alfonso e altri parenti. Il rosario recitato domani alle 17 nell’abitazione. Danilo aveva lavorato in gioventù come artigiano tornitore, poi alle dipendenze dei maglifici Raffaella, Milar e Gf a Villanova. Era appassionato di sport: da giovane aveva praticato con successo il calcio e il ciclismo, anche a livello agonistico. Appena un anno fa, il 3 dicembre 2023, era deceduta la moglie Adriana Ligabue, stroncata a 74 anni da malattia. Era stata parrucchiera, attiva nel salone di via Italia a Reggiolo per oltre quarant’anni, oltre che a sua volta volontaria nella Croce rossa locale.

Antonio Lecci