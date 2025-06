Muore in casa mamma di 48 anni. Dolore e sgomento in montagna

Grande dolore e sgomento a Castelnovo Monti e a Toano ha suscitato la notizia dell’improvvisa e prematura morte di Francesca Castagni. Aveva 48 anni. Francesca venerdì pomeriggio è stata trovata priva di vita nell’abitazione in cui viveva in via Enzo Ferrari a Castelnovo Monti.

Inutili purtroppo i soccorsi da parte degli operatori del 118, intervenuti nella casa della donna. Sul posto si sono portati anche i carabinieri. Per accertare le esatte cause della morte sarà compiuta a Modena l’autopsia sulla salma della 48enne.

Francesca Castagni, mamma di due giovani figli, era originaria di Toano dove la sua famiglia è molto nota. Da molti anni lavorava come operatrice socio sanitaria nella casa residenza anziani (Cra) Villa delle Ginestre di Castelnovo Monti.

"Francesca – dicono dalla struttura del paese capoluogo montano – era una persona disponibile e professionale. Siamo ora sconvolti per la sua morte".

I funerali nella giornata di ieri ancora non sono erano stati fissati. Anche il sindaco di Toano Leonardo Perugi ha espresso il proprio cordoglio: "A nome dell’amministrazione comunale – dice il primo cittadino – porgo le condoglianze alla famiglia di Francesca che, pur vivendo a Castelnovo, era molto legata a Toano. Siamo vicini ai figli, ai genitori e agli altri famigliari colpiti da questo grave lutto. Uno dei due figli di Francesca è dipendente del Comune di Toano". m. b.