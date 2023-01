Muore in casa, trovato dopo oltre un mese

Era deceduto da almeno un mese, ma solo ieri mattina è stato rinvenuto il corpo dell’uomo, Alberto Carletti, 59 anni, residente a Correggio ma domiciliato in un appartamento in via De Amicis a Fabbrico. Proprio nel centro fabbricese è stato richiesto l’accertamento, ieri mattina, quando i vicini hanno segnalato la perdurante assenza di notizie dell’uomo. Con le chiavi in possesso della proprietà dell’appartamento si è riusciti ad avere accesso alle stanze. Sono entrati i carabinieri di Fabbrico, rinvenendo Alberto Carletti privo di vita, sdraiato sul letto, con il corpo in avanzato stato di decomposizione. A quel punto, per poter stilare il certificato di decesso, è stato fatto intervenire sul posto il personale dell’automedica di Correggio.

Dagli accertamenti eseguiti non risultano all’evidenza segni di violenza sul corpo. L’ipotesi del decesso sembra essere legata a "cause naturali", a un malore che lo ha colpito all’improvviso, senza lasciargli neppure la possibilità di chiedere soccorso. Il corpo è stato recuperato dall’agenzia Cabassi in attesa dei funerali. La magistratura ha già concesso il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari, Carletti, dipendente della azienda Grandi Pastai di Correggio, aveva perso la madre un anno fa. Lascia il padre, che abita a Correggio, e un fratello.

Antonio Lecci