Muore l’ex direttore del giornale La Prealpina Pier Fausto Vedani era molto legato a Casina

Si è spento ieri a Casina il giornalista Pier Fausto Vedani, ex direttore (dal 1983 al 1986) del quotidiano La Prealpina di Varese. Aveva 90 anni. Lo scorso novembre era deceduta la moglie Maria Concetta Boni, ex maestra originaria di Madonica di Casina. Vedani viveva a Varese, ma era molto legato a Casina dove, soprattutto durante l’estate, trascorreva nella sua abitazione le sue vacanze assieme alla moglie. Vedani negli ultimi mesi era tornato a Casina in cui domani, nella chiesa parrocchiale, alle 11 sarà celebrato il funerale. La salma sarà poi accompagnata nel cimitero di Casina.

m. b.