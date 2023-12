Muore neonata di due giorni . L’Ausl: "Accertamenti in corso"

Era nata al termine gestazione, ma da subito ha mostrato gravissimi problemi respiratori che nemmeno la massiccia somministrazione di ossigeno è riuscita a colmare. E questo ha compromesso anche il suo piccolo cuore.

È morta nei giorni scorsi a causa di "grave depressione cardiorespiratoria con ipossia severa refrattaria" la neonata venuta alla luce da appena due giorni: la piccola era stata partorita all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio e a nulla sono valse tutte le terapie prontamente messe in atto dai sanitari.

La bambina, da subito, era stata ricoverata nel reparto di Neonatologia dell’arcispedale cittadino.

La direzione dell’Ausl fa sapere che "sono in corso gli accertamenti metabolici e autoptici effettuati per chiarire il quadro" in cui si è consumata la tragedia.

"La piccola ha presentato fin dalla nascita una grave depressione cardiorespiratoria con ipossia severa refrattaria – fa sapere l’Ausl in una nota, partecipando al dolore dei genitori –. A nulla sono valse tutte le terapie prontamente messe in atto dai sanitari".