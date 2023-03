Muore per un malore due mesi dopo un grave incidente

A metà dicembre si era verificato l’incidente stradale a Novellara, con l’auto finita contro un palo della luce. In quello schianto era deceduta la moglie, Luciana Rossini, 83 anni, nell’auto condotta dal marito, Remo Morellini (foto), 85 anni. L’uomo sembrava essersi ripreso, dopo un ricovero ospedaliero. Ma nei giorni scorsi è stato colpito da malore in casa e portato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto. L’uomo era conosciuto per aver svolto attività di camionista. I funerali si sono svolti ieri nella chiesa parrocchiale di Novellara. Si tratta dell’ennesimo lutto per la famiglia Morellini. Poche settimane prima dell’incidente di dicembre, infatti, era deceduta una figlia della coppia, Sabrina, vinta da una grave malattia. Remo Morellini lascia nel lutto un’altra figlia, Monica, che risiede a Reggiolo.