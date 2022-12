Muore per un malore in casa, il corpo scoperto dopo giorni

E’ morto per un malore nella propria abitazione, a Casa Bertoloni in via Piazza al Bocco. Il decesso risale ad alcuni giorni fa. Ieri è stato ritrovato quando i servizi sociali hanno dato l’allarme, pur non dovendo seguire l’uomo che viveva da solo, non riuscendo a contattarlo. I Vigili del fuoco sono accorsi e hanno aperto la porta: l’uomo era senza vita nella cucina della sua abitazione.

Roberto Pilu, 81enne originario della Sardegna, da molti anni abitava nel comune di Casina. Viveva da solo. Sul posto il medico ha potuto solo constatare il decesso, avvenuto per cause naturali. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti.

s.b.