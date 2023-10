Muore tra le braccia della figlia a Cavriago: Anna Bisogno, 61 anni, scomparsa improvvisa

Si è sentita male in casa dopo cena e in pochi minuti è spirata tra le braccia della figlia che provava a praticarle il massaggio cardiaco e del marito. Lutto a Cavriago per la scomparsa improvvisa domenica sera di Anna Bisogno, casalinga di 61 anni, molto conosciuta in paese e a Barco, dove aveva abitato fino ad un anno fa. La donna abitava con il marito Vincenzo Del Sorbo, muratore, e le figlie Martina e Fiorella in via Rivasi, in una bella abitazione accanto al vecchio Cinema Italia, tra il Conad Margherita e la tabaccheria. Altri due figli, Giuseppe e Maria, risiedono con le loro famiglie a San Polo. Anna era originaria di Torre del Greco, ma abitava in Emilia da oltre vent’annI.

"Era una donna buona, che si faceva voler bene e portava la pace a tutti - spiega una parente, che gestisce il negozio di prodotti tipici campani a Cavriago -. Una brava moglie, madre e adesso nonna a tempo pieno per i suoi sei nipoti. La sua morte è stato un fulmine a ciel sereno per tutti. Anna non aveva patologie: ha detto che stava male e faceva fatica a respirare. L’hanno fatta coricare, ma quasi subito ha perso conoscenza e se n’è andata in pochissimo tempo, prima che arrivasse l’ambulanza". Dalla Campania già ieri stavano arrivando numerosi i parenti. I funerali si terranno oggi alle 15 nella Chiesa di San Terenziano.

Francesca Chilloni