Murale in ricordo di Salah Ma sarà rimosso e ripensato

Un murale in ricordo di Salah. È quanto realizzato dagli amici al parco don Andreoli di Rubiera dove spesso si ritrovavano con lui. Sopra un muretto hanno dipinto a bomboletta il suo nome su uno sfondo nero sulla quale campeggia un prato e un fiore azzurro che sbuca, con la data della tragica morte ai laghetti Curiel. Un graffito che però avrà vita breve e che verrà presto rimosso. In primis perché non è stata chiesta l’autorizzazione al Comune per l’opera all’interno di un’area verde pubblica e in secondo luogo perché quel muretto sarà oggetto di riqualificazione proprio a breve.

I ragazzi autori del murale saranno ’graziati’ e non verranno multati per giusto buonsenso. Anche perché si sono offerti di riparare al ’danno’ e di ripulire il muro assieme agli stessi genitori di Salah. Ma da questo ’errore’ però si potrà costruire qualcosa insieme allo stesso Comune per tenere viva la memoria del giovane morto annegato nei laghetti Curiel di Campogalliano, un luogo da sempre molto frequentato dagli stessi cittadini rubieresi.

A puntualizzarlo è lo stesso sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro che fa sapere che incontrerà gli amici del ragazzo. "Abbiamo visto il murales dedicato a Salah – spiega – certamente uno spontaneo gesto di espressione del comprensibile dolore dei suoi amici in un momento così drammatico. Devo precisare che i genitori dei ragazzi ci hanno contattato offrendosi di ripristinare poi il muro, visto che non era stata chiesta alcuna autorizzazione. Proprio nelle prossime settimane al don Andreoli, tra l’altro, partirà il cantiere per la sua riqualificazione, che prevede anche interventi in quella zona".

Il primo cittadino però tiene aperte la porta ad organizzare eventuali inziative per ricordare il 25enne, tendendo una mano in aiuto. "L’idea sarebbe dunque quella di incontrare i ragazzi per immaginare insieme un modo per rendere stabile, se lo desidereranno, un ricordo di Ben, in maniera compatibile con il progetto che partirà e con il decoro complessivo del luogo".

dan. p.