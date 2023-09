’Muri inquieti’, spazio alla street art: "Dona bellezza a muri e facciate’

La street art è protagonista oggi e domani alla SD Factory di via Brigata Reggio, con "Muri inquieti. Storie e contaminazioni intorno all’arte urbana": una due giorni di dialoghi, laboratori, esperienze e relazioni per riflettere su questa forma d’arte, sempre più presente nella nostra come in altre città.

E protagonisti sono anche i giovani, invitati ad appuntamenti di condivisione e formazione che mettono insieme alcuni artisti della scena reggiana della street art e aspiranti tali.

Obiettivo di questa iniziativa è valorizzare questa forma d’arte che lega il talento dei più giovani con strategie di riqualificazione urbana.

E per la quale dal 2015 il Comune di Reggio dedica uno specifico tavolo di lavoro a cui partecipano gli artisti reggiani che collaborano con l’Amministrazione alla realizzazione di progetti sul territorio reggiano.

"L’arte urbana rappresenta certamente uno degli elementi artistici più contemporanei e originali della rigenerazione urbana. Spazi pubblici che, grazie all’arte di strada, raccontano storie e forniscono suggestioni anche ai passanti più distratti", ha detto l’assessora a Educazione e Giovani, Raffaella Curiosin, illustrando il progetto.

"La street art incuriosisce, stimola riflessioni e dona bellezza a muri e facciate. Il Comune di Reggio da tempo collabora con numerosi artisti del territorio per valorizzare questa indubbia forma di arte e di talento. Siamo molto soddisfatti che il GaEr - Giovani artisti Emilia Romagna abbia voluto realizzare nella nostra città questa importante due giorni di incontri e approfondimenti per valorizzare il nostro lavoro e soprattutto il lavoro dei nostri artisti". Alla presentazione sono intervenuti anche Fabio Salati, presidente Centro sociale Papa Giovanni XXIII che gestisce lo spazio SD Factory e l’artista Signora K. Ad aprire la due giorni saranno oggi alle 9.30 Raffaella Curioni, e Leonardo Punginelli, direttore del GAER Giovani artisti Emilia Romagna. A seguire, Pietro Rivasi, artista, gallerista, e promotore di eventi culturali, interverrà su “Dai graffiti al neo-muralismo, alcuni tratti di arte urbana”.

Info e programma su eventi.comune.re.it

Stella Bonfrisco