Muro del castello rovinato: "Scritte fatte da ragazzini"

Sono stati individuati gli autori delle scritte realizzate con spray di colore nero, un paio di settimane fa, sulle pareti esterne del castello di Villarotta, a Luzzara, dove si trova anche la sala civica del paese. Le indagini dei carabinieri della locale caserma hanno portato ad alcuni giovanissimi, ancora minorenni, già denunciati al Tribunale dei minori di Bologna. Il sindaco Elisabetta Sottili ha depositato formale denuncia in caserma e ora si attendono le disposizioni dell’autorità giudiziaria competente. Nel frattempo è stato disposto l’intervento per ripulire i muri da scritte e scarabocchi, con i costi che dovrebbero poi essere risarciti dalle famiglie dei ragazzi coinvolti. E non è tutto: si è anche scoperto che alcune sere più tardi, alcuni giovanissimi erano entrati all’interno del castello, pare per giocare alla playstation. E anche loro sono stati segnalati per l’accesso abusivo alla struttura pubblica.

Ancora da chiarire il significato delle frasi scritte sui muri. Frasi in parte in lingua francese ma con l’aggiunta della parola "Israel", che aveva destato qualche sospetto. Tanto che alle indagini, oltre ai militari della locale caserma, hanno partecipato anche i carabinieri del nucleo operativo di Guastalla. Le scritte erano state lasciate nel corso della notte tra il 22 e il 23 ottobre. Le telecamere puntate sul castello risultano danneggiate da tempo e disattivate. Il loro ripristino era previsto in tempi brevi, ma dopo quanto accaduto si cercherà di velocizzare le operazioni, per ripristinare una adeguata sorveglianza.

Antonio Lecci