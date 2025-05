Musei aperti per una notte. Tra mostre, libri e apericena

Tanti gli eventi reggiani in occasione della Notte dei Musei 2025, dedicata al tema "Il futuro dei musei nelle comunità in rapido cambiamento".

I musei di Reggio Emilia aprono oggi le porte al pubblico fino all’una di notte, con ingresso gratuito. Dalle 17 a palazzo dei Musei l’incontro legato alla mostra "Acacia" di Marco Maria Zanin. Alle 21 il workshop per ragazzi dagli 8 ai 13 anni, "Dentro l’immagine", ispirato dalla mostra "Luigi Ghirri. Lezioni di fotografia", con visita guidata alla mostra. Domani dalle 10,30 alle 13 visita guidata e itinerante alle mostre inaugurate per Fotografia Europea, alle 11,30 visita alla mostra su Ghirri.

Aperti anche Collezione Maramotti, Musei Civici, Spazio Gerra. A Novellara oggi laboratori per bambini, nel pomeriggio eventi in rocca, alle 17 presentazione del libro "Un ritratto ritrovato di Vincenzo I Gonzaga" al Museo Gonzaga, alle 19,30 un’apericena in tema al loggiato della Rocca, alle 22 lo spettacolo Fire Show.

A Correggio aperto il Museo Civico, anche in orario serale, con eventi sulla figura della scultrice Carmela Adani. Eventi a ingresso libero.