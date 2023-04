Musei Civici aperti durante le feste

I Musei Civici restano aperti per accogliere visitatori anche durante le festività pasquali, osservando i seguenti orari: sabato, domenica e lunedì il Palazzo dei Musei sarà aperto dalle 10 alle 18; il Museo del Tricolore e la Galleria Parmeggiani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Il Museo di Storia della Psichiatria rimarrà aperto invece sabato e domenica dalle 15 alle 18. Ingresso libero

Al piano terra di Palazzo dei Musei, oltre alle collezioni storiche, i visitatori troveranno una nuova mostra curata da Alberto Ferraboschi e Alessandro Gazzotti, dal titolo ’Parliamo ancora di me. Zavattini tra parola e immagine’. Attingendo alla ricca collezione dei dipinti di Zavattini dei Musei Civici e al patrimonio documentario dell’Archivio Cesare Zavattini conservato presso la Biblioteca Panizzi, l’esposizione presenta una selezione di materiali in grado di restituire la dimensione poliedrica dell’esperienza culturale zavattiniana. Nel percorso emerge infatti la forte contaminazione tra forme della scrittura e della pittura, così come la dimensione transmediale della sua creatività artistica.

0522 456477 Musei Civici – uffici, via Palazzolo, 2

(da lun a ven: 9–13mar, gio: 14-17)

0522 456816 Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1