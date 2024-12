Museo diocesano gremito per l’Assunta, il libro di Galliani in edizione limitata

"Il tema dell’Assunta è la partenza di Maria in ’anima e corpo’, una verità di fede centrale nella visione cristiana; non si tratta di devozioni incrostate, ma di una verità primaria per il credente". Con queste parole monsignor Tiziano Ghirelli (foto), canonico della Papale Basilica di San Pietro in Vaticano, si rivolge alla vasta platea che sabato mattina ha riempito la sala del Museo Diocesano in ogni ordine di posto, con molti astanti in piedi, in occasione della presentazione dell’Assunta, approfondita da Omar Galliani in un nuovo libro pubblicato da Corsiero. Al tavolo insieme a Ghirelli e Galliani, la studiosa Clementina Santi, l’artista Francesco Simonazzi e l’editore Andrea Casoli.

"Sia nella Liturgia occidentale che in quella orientale che riportano la festa della Dormizione e dell’Assunzione di Santa Maria, si ritrovano espressioni che richiamano questa verità, ovvero che la Vergine salì al cielo col suo sacro corpo", prosegue Ghirelli. Il volume presentato sabato, stampato in soli 100 esemplari numerati e firmati, nasce da tre imponenti tavole dedicate all’Assunta realizzate da Galliani ed è dedicato alla memoria di Achille Corradini, grande animatore culturale della città.

Ricorda Francesco Simonazzi che fu proprio Corradini a metterlo in contatto con Galliani e a proporgli l’acquisizione dell’Assunta a pastello blu e pigmento rosso su tavola per il borgo che stava ristrutturando nei pressi di Castelnovo Monti.

Lara Maria Ferrari