Museo Il Correggio: apertura straordinaria serale con visita guidata

Doppio evento culturale a Correggio. Stasera alle 21 al Museo Il Correggio, è in programma un’apertura straordinaria serale con visita guidata dedicata, per una durata di circa novanta minuti riservata a un gruppo di venti persone. La partecipazione è gratuita, pur se è prevista la prenotazione obbligatoria inviando un messaggio via mail a [email protected]ð 0522.691806. Inoltre, domani alle 17 alla Casa del Correggio è in programma una conversazione d’arte con ’La poesia del Correggio’ a cura del professor Giuseppe Adani. Un evento promosso in collaborazione con la Fondazione Il Correggio, con l’associazione Amici del Correggio e col Museo Il Correggio. Ingresso libero e gratuito, in questo caso senza necessità di prenotazione. Per informazioni: Correggio Art Home (tel. 0522-631770 oppure messaggio a [email protected]). Sono numerosi gli eventi dedicati ad Antonio Allegri, il Correggio, anche con iniziative in Italia e all’estero, come riconoscimento al valore del grande artista correggese.