Musica, 60 elementi per il Peri-Merulo

Stasera alle 20,45 al teatro Bismantova di Castelnovo Monti è in programma un appuntamento musicale per celebrare la statizzazione del "Peri-Merulo". Una sessantina di elementi, diretti da Antonio De Lorenzi, danno vita a un concerto per festeggiare la "promozione" dell’istituto "Peri-Merulo" a Conservatorio statale, avvenuta quest’anno. In programma brani di Mozart, Beethoven e Ravel. L’ingresso è libero fino all’esaurimento dei posti.