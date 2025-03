Musica Arrivederci, Cccp. La band dà un solenne addio. Ma in estate ci sarà la tournée

È stato come vedere un nastro che si riavvolge. Il commiato dei Cccp al pubblico reggiano - dal palcoscenico del Teatro Valli, lo scorso venerdì sera – è terminato nello stesso modo in cui cominciò lo spettacolo del 21 (e in replica a furor di popolo il 22) ottobre 2023. Il "Gran Gala Punkettone" organizzato al Teatro Valli per festeggiare l’inaugurazione di "Felicitazioni!", la mostra ai Chiostri di San Pietro a loro dedicata. Un evento con tanto di concerto tra un’intervista e un intervento, condotti da ospiti di rilievo. Salvo poi negare che si trattava di una reunion: un’eventualità impossibile. Parola di Cccp. Le cose andarono diversamente. La reunion c’è stata e continuerà a esserci ancora per tutta l’estate, con sette concerti che Giovanni Lindo Ferretti ha associato a qualcosa che avrà inizio su rovine del passato (il Circo Massimo di Roma) per concludersi su rovine del passato (il Teatro Greco di Taormina). Ognuno dei quattro componenti dei Cccp-Fedeli alla linea - Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur – dopo la proiezione del video girato durante le serate dell’ottobre 23 (con la regia di Fabio Cherstich) e l’esecuzione di alcuni brani, ha tenuto la scena per qualche minuto, declamando un proprio saluto: un ‘lunghissimo addio’ al pubblico. Del video, venerdì prossimo, usciranno diversi formati e a inizio estate (il 30 giugno) partirà il tour "Cccp – ultima chiamata". Sarà davvero l’ultima?

Stella Bonfrisco