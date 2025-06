Musica, buon cibo e corse multicolor: al via l’evento della Proloco

Tutta Montecavolo in festa per MonteKolor. La kermesse organizzata dalla Proloco Matildica con il contributo del Comune, giunta alla quarta edizione, propone un mix di eventi sportivi, spettacoli e gastronomia.

Dopo l’inaugurazione con il Marabù Music Festival, oggi si al pomeriggio si giocano le finali dell’ottavo Memorial Erika Reverberi, torneo di beach volley, e inizia il torneo di basket Under 15. Alle 20 l’esibizione dello Studio Danza 1, e a seguire musica e ballo con Blue Hour.

Domani il momento clou con la corsa non competitiva tra musica e polveri colorate. Dalle 18,30 si balla con dj Fillo Fantini. Ogni sera dalle 18,30 apertura degli stand con aperitivi e ristorante.

"Quest’anno abbiamo un motivo in più per festeggiare: l’imminente riapertura dell’ex bocciodromo – spiega il presidente della proloco Giovanni Biondi –. Un simbolo di Montecavolo che diventerà non solo la casa della Proloco ma di tutti. I giovani doneranno il ricavato del torneo di volley al Sap (Servizio Aiuto alla Persona); il resto dell’incasso sarà convogliato nella riqualificazione. Contiamo di inaugurarlo in settembre".

L’appuntamento è in via Togliatti, alle nuove scuole elementari.