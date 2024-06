Musica classica, giochi e tortelli. A Guastalla è serata di festa

Musica, giochi e tortellata, oggi a Guastalla. Stasera alle 21,15 è in programma il concerto "Classica" del locale Corpo filarmonico Bonafini, in piazza Mazzini. Ma in caso di maltempo ci si sposta al vicino teatro Ruggeri.

Il concerto è diretto da Cristiano Boschesi, con brani di Bach, Pachelbel, Haendel, Mozart, Beethoven, Puccini, Bizet, De Falla, Shostakovitch, Strauss. Ingresso libero.

• All’ecoparco dell’Olmo, in via Sabbioni, tra Pieve e San Martino, dalle 18 "San Giovanni al parco" con giochi, laboratori didattici e creativi, dalle 20 la tortellata a cura della Pro loco, seguita dalla preparazione dell’acqua di San Giovanni.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà nel cortile interno coperto di palazzo ducale, in centro storico. Per informazione e prenotazioni: tel. Whatsapp 340-3734774.

• E a Rio Saliceto, al parco pubblico del paese, prosegue la festa Riomania.