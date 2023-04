Musica d’arte a Guastalla

Appuntamento da non perdere per gli appassionati della musica d’arte, stasera alle 21 al teatro Ruggeri di Guastalla, con la stagione del Convivio Musicale Guastallese che propone il concerto dell’Ensemble Barocco del conservatorio di Reggio e Castelnovo Monti. Il programma spazia dalle armonie barocche delle opere di Antonio Vivaldi ad autori del Novecento musicale come Musorgskij e Piazzolla. Il concerto è incentrato sulle musiche del genio veneziano, che nel Settecento raggiunse la celebrità in tutta Europa grazie ai capolavori che aveva creato per le ospiti dell’ospedale della Pietà di Venezia, presso il quale, dopo essere stato ordinato sacerdote, prestò servizio per lunghi anni in qualità di insegnante di violino. In particolare, di lui verranno eseguiti tre concerti, tra i quali il celeberrimo concerto per quattro violini in si minore RV 580, che fu trasposto magistralmente per quattro clavicembali da Johann Sebastian Bach, che di Vivaldi fu sempre un grande ammiratore.

Info: 0522839761.