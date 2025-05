Musica, domani i premi alla memoria di Augusto e Luciano Del Rio

Domani si assegnano la borsa di studio e il premio pianistico intitolati ad Augusto e Luciano Del Rio/Rotary 2005, riservato a candidati provenienti da tutti i conservatori dell’Emilia Romagna. La cerimonia – che si tiene nello show-room della Casa Musicale Del Rio – ha inizio alle 14,30, con l’esibizione dei musicisti in concorso. Alle 19 è prevista la proclamazione dei vincitori e il concerto finale. Tra i candidati del premio pianistico Luciano Del Rio, Iryna Pavlyshyn del Peri-Merulo, che esegue il primo movimento della Sonata opera 2 n. 2 di Brams e i Preludi 5 e 7 di Debussy. Per la borsa di studio Augusto e Luciano Del Rio è in gara la flautista reggiana Margherita Russo, laureata al Peri-Merulo, che si esibisce nella Sonata op 23 di Liebmann. L’ingresso è libero.

s.bon.