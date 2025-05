Musica e astronomia per il Giro. E la Pietra torna a tingersi di rosa

"E quindi uscimmo a riveder le stelle" ma Dante avverte: "Montasi su in Bismantova in cacume/ con esso i piè; ma qui convien ch’om voli" (IV canto Purgatorio). E’ un periodo in cui la Pietra di Bismantova, attorno alla quale si svilupperà il percorso dell’undicesima tappa del Giro d’Italia Viareggio - Catelnovo Monti del prossimo 21 maggio, esattamente tra una settimana, non finisce mai di stupire chi alza lo sguardo verso il grande monumento naturale dell’Appennino reggiano.

Questa sera, mercoledì 14 maggio, la Pietra torna per la seconda volta (la prima è stata a 100 giorni dalla partenza del Giro) a colorarsi di rosa, con una serata invitante, dedicata all’alternanza di buio e luce, al cielo stellato osservato da un luogo straordinario, alla letteratura ai piedi della montagna sacra del Purgatorio in cui è citata nel IV Canto da Dante Alighieri. L’evento sarà anche un’anteprima del ‘nonFestival: l’uomo che cammina’, che da diversi anni nei mesi tra la primavera e l’estate, propone eventi culturali di alto livello, prendendo le mosse dall’omonimo testo di Christian Bobin ed approfondendo il rapporto tra uomo, ambiente e dimensione del sacro.

La serata vedrà le narrazioni e letture di Emanuele Ferrari, mentre Pierluigi Giacobazzi illustrerà il cielo stellato primaverile in un punto estremamente vocato alla visione della volta celeste. Il tutto con il supporto musicale dell’Ensemble Alighieri composto da Cristina Zambelli e Fabio Codeluppi alle trombe, Dimer Maccaferri al corno, Valentino Spaggiari al trombone e Gianluigi Paganelli alla tuba. Il gran finale sarà l’immagine mozzafiato della Pietra di Bismantova illuminata di rosa in ossequio al Giro d’Italia che per la prima volta fa tappa a Castelnovo Monti. L’appuntamento è in Piazzale Dante alle ore 20.30: per l’occasione saranno a disposizione navette gratuite da piazzale Collodi, nel centro di Castelnovo, per salire fino alla base della Pietra e poi per il ritorno a valle una volta concluso l’evento. Se le condizioni meteo rispetteranno le previsioni, sarà una serata indimenticabile sotto il cielo stellato dell’Appennino.

Settimo Baisi